Política Menções ao ato bolsonarista do dia 7 explodem nas redes e trocam ataque ao STF por mote da liberdade A convocação une setores que ajudaram a levar Bolsonaro ao poder em 2018, como evangélicos, ruralistas, policiais e caminhoneiros

As menções nas redes sociais às manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no 7 de Setembro dispararam e confirmaram um movimento para dar verniz democrático aos atos de origem golpista, com a pauta contra o STF (Supremo Tribunal Federal) perdendo espaço para o mote da liberdade. Monitoramento da consultoria Quaest entre 22 de julho e a quinta-feira passad...