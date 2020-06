Política Membros do COE comemoraram liminar que suspendeu reabertura do comércio em Goiânia Em conversas em grupo de WhatsApp, a que o POPULAR teve acesso, houve congratulações ao MP-GO pela ação que levou à suspensão do decreto do prefeito Iris Rezende que permitia a retomada do comércio a partir de hoje

Em conversas em grupo de WhatsApp ontem, membros do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) da Prefeitura de Goiânia comemoraram a decisão liminar da Justiça goiana que suspendeu os efeitos do decreto do prefeito Iris Rezende (MDB) que permitia a retomada do comércio a partir de hoje. Em parte da conversa a que o POPULAR teve acesso aparece, por ex...