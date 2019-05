Política Membros da CCJ não se reúnem para discutir novo Código Tributário do Município De acordo com a presidente da comissão, Sabrina Garcêz, ela e a relatoria do projeto estavam em outro compromisso

Os vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia não se reuniram nesta quinta-feira (2), apesar de o encontro ter sido planejado para dar continuidade à discussão sobre o texto do novo Código Tributário do Município. De acordo com a presidente da comissão, Sabrina Garcêz (PTB), ela e a vereadora Cristina Lopes ...