Política Melhorias na pauta da CDTC

Presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), Jânio Darrot diz que a pauta do órgão daqui em diante será a melhoria do transporte público. A questão tem sido cobrada por membros da CDTC desde que foi aprovado o reajuste na tarifa, no início de maio. Segundo Darrot, o reajuste é anual e já estava sendo segurado desde dezembro de 2018. “Chegou abril e ...