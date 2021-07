Política Meirelles ressalta experiência

Com objetivo de ocupar a vaga de candidato ao Senado na chapa de Ronaldo Caiado (DEM) em 2022, o ex-ministro da Fazenda e atual secretário do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles (PSD), usa sua experiência como base de seu discurso de pré-campanha. Em entrevista ao POPULAR ontem, transmitida ao vivo nas redes sociais do jornal, Meirelles ressaltou o impacto para Go...