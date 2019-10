Política Medidas populares desgastam governo Alcance restrito e abaixo das expectativas leva beneficiados a reclamar de normas adotadas, como a liberação de parcela do FGTS

Em dez meses de mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem sofrido desgaste político por causa de medidas que deveriam ser populares, mas que, por causa do alcance restrito, são alvo de críticas de quem deveria se beneficiar delas.Um desses casos foi a Medida Provisória (MP) 894/2019, que concedeu pensão a crianças com a síndrome do Zika Vírus. Diante da expectati...