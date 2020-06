Política “Medidas para manter empregos serão sempre válidas”, diz Fenaert sobre MP de redução de salários O objetivo da proposta é reduzir os efeitos econômicos da pandemia e evitar novas demissões

O Senado aprovou, na última terça-feira (16), a Medida Provisória 936 de 2020, que altera a legislação trabalhista brasileira que permite a redução de salários e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato trabalhista, garantindo o pagamento de benefício do governo ao trabalhador. O objetivo da proposta, que contou com relatoria do Senador Vanderlan C...