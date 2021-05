Política Medidas contra informação falsa serão de âmbito nacional, diz TRE

Questionado sobre preparação para combater informações falsas relacionadas à disputa eleitoral do ano que vem, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) informou que o planejamento é definido em âmbito nacional e ainda não há detalhes das estratégias. “O Tribunal Superior Eleitoral ainda não se reuniu com os Tribunais Regionais para determinar as ações relacionadas ...