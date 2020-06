Política Medida sobre relações trabalhistas é aprovada

A Câmara concluiu ontem a votação da Medida Provisória 927 sobre as relações de trabalho durante a pandemia da Covid-19. A proposta segue agora para a análise do Senado. O texto-base foi aprovado no início da tarde e durante a tarde os deputados votaram os destaque à proposta.Das 11 sugestões, os parlamentares aprovaram apenas um destaque, que permite a suspensão do cumprim...