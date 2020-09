Política Medida proíbe progressões automáticas e abre caminho para fim da estabilidade

A proposta de reforma administrativa, apresentada ontem pelo governo ao Congresso, pretende racionalizar o serviço público e reduzir gastos com pessoal. A medida proíbe progressões automáticas de carreira, como as gratificações por tempo de serviço, e abre caminho para o fim da estabilidade em grande parte dos cargos, maior rigidez nas avaliações de desempenho e redução do nú...