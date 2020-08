Política MEC diz a deputados que não sabe alcance do ensino virtual na rede pública A informação veio em resposta a um ofício enviado à pasta solicitando os dados oficiais sobre o alcance do ensino à distância e a reorganização do calendário escolar

O Ministério da Educação afirmou nesta segunda-feira (3) que não sabe dizer quantos estudantes da rede pública estão acompanhando as aulas remotas durante a pandemia da Covid-19. A informação veio em resposta a um ofício enviado à pasta por sete congressistas solicitando os dados oficiais sobre o alcance do ensino à distância e a reorganização do calendário escola...