MEC analisa pedido atrasado de Doria para aderir a escolas cívico-militares

O Ministério da Educação informou nesta sexta-feira (4) que ainda está em análise a possibilidade da adesão do Estado de São Paulo ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, regulamentado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) no último mês. O governador paulista, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, em sua conta no Twitter, que o ...