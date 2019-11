Política 'Me espera', pede namorada de Lula ao dizer que vai buscá-lo nesta sexta-feira (8) A defesa Lula adiantou que entrará nesta sexta-feira (8) com pedido de relaxamento da prisão do petista

A namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a socióloga Rosângela da Silva, está esperançosa com a saída do petista da Polícia Federal, onde está detido desde abril do ano passado. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a prisão em segunda instância, à medida que pode beneficiá-lo. “Amanhã eu vou te buscar! Me espera!!”, publicou Rosâng...