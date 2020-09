Política “Me considero extremamente realizado”, diz Iris no primeiro dia de inaugurações de obras Prefeitura de Goiânia entregou hoje o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Jardins do Cerrado IV

“Me considero extremamente realizado”, disse o prefeito Iris Rezende (MDB) nesta sexta-feira (25), durante a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Jardins do Cerrado IV. O chefe do Executivo goianiense retomou nesta sexta as inaugurações e vistorias de obras públicas. A agenda do prefeito para este tipo de evento estava suspen...