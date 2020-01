Política MDB tem poucas opções fora Iris Em caso de desistência do prefeito de concorrer à reeleição, sigla teria três nomes, sendo Maguito Vilela o favorito; correligionários, todavia, consideram pouco provável disputa sem o emedebista

Em caso de uma eleição sem candidatura à reeleição do prefeito Iris Rezende, não são muitas as opções do MDB para a disputa à Prefeitura de Goiânia. Emedebistas ouvidos pelo POPULAR citam, majoritariamente, três nomes: o do ex-governador Maguito Vilela e os dos secretários municipais Agenor Mariano (Administração) e Paulo Ortegal (Governo) como alternativas para o pleito....