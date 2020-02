Política MDB, PCdoB e PTB deram 100% dos votos para 'salvar' deputado acusado de corrupção Câmara derrubou afastamento de Wilson Santiago determinado pelo Supremo; confira como votou cada parlamentar

Três partidos votaram na noite desta quarta-feira, 5, de forma unânime para derrubar o afastamento do deputado Wilson Santiago (PTB-PB), determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no fim do ano passado. Todos os integrantes de MDB, PCdoB e PTB que participaram da sessão na Câmara foram favoráveis em manter o colega no mandato. Na outra ponta, Novo, Cidadania e PSOL...