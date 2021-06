Política MDB indefere candidatura de Paulo Cezar Martins ao comando do diretório Executiva alegou descumprimento do estatuto e aprovou apenas chapa do atual presidente, Daniel Vilela; deputado diz que vai recorrer

A Executiva estadual do MDB indeferiu no domingo (13) o registro de candidatura do deputado estadual Paulo Cezar Martins ao comando do diretório estadual. O presidente do diretório estadual, Daniel Vilela, concorre à reeleição e teve a chapa registrada. Paulo Cezar havia se registrado na disputa na semana passada com defesa de candidatura própria ao governo de Goiá...