Política MDB e PSD recebem apoios

Partidos e candidatos derrotados no primeiro turno da eleição para prefeito de Goiânia declararam apoio, ontem, às candidaturas de Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB). A campanha pessedista ganhou apoio do deputado estadual Virmondes Cruvinel (Cidadania), que terminou a primeira etapa do pleito com 1,63% dos votos, e cujo partido é presidido em nível estadual pelo...