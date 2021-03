Política MDB adota tom pacífico e reafirma que segue na base

Em reunião com o prefeito de Goiânia. Rogério Cruz (Republicanos), na noite desta quinta-feira (18), os vereadores do MDB adotaram tom pacífico e afirmaram que o partido segue na base aliada após a reforma do secretariado iniciada esta semana. Eles defenderam o cumprimento do plano de governo apresentado por Maguito Vilela (MDB) na campanha eleitoral e maior diálogo s...