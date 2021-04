Política MDB acerta a entrega de cargos na gestão de Cruz Troca de auxiliares e decisões administrativas do prefeito, que concentrou poderes nas mãos do novo secretário de Governo, Arthur Bernardes (PSD-DF), estão entre as causas da insatisfação

Pelo menos nove auxiliares do primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia podem entregar os cargos na próxima semana, em decisão de rompimento do MDB com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O partido que venceu as eleições na capital com Maguito Vilela, morto em janeiro em decorrência da Covid-19, terá reunião no domingo (4) para discutir a saída da gestão em um ce...