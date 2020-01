Política MBL pede demissão do ministro Weintraub

O Movimento Brasil Livre (MBL) pediu ontem a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em virtude do “lamentável trabalho” que ele tem feito à frente da pasta. Em nota, o movimento lista controvérsias em que Weintraub se viu envolvido nos últimos meses, que culminaram com os problemas na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “A presença do min...