Política MBL e Vem Pra Rua convocam ato pelo impeachment

O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua (VPR) marcaram para 12 de setembro um protesto nacional pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A convocação tem o apoio de políticos da direita não bolsonarista, sobretudo do Novo e PSL.Os atos estão previstos para São Paulo, Brasília, Rio e Belo Horizonte.Protagonistas no impeachment de Dilma Rousseff (PT), ...