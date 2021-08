Política Maurício Sampaio nega relação com supostos desvios na Agetop Operação deflagrada pelo MP-GO cita os nomes de ex-cartorário e seus filhos na investigação que apura crimes de corrupção na antiga estatal

“O fato de ajudar um amigo do meu filho não me torna cúmplice de ninguém”, respondeu Maurício Sampaio quanto à menção de seu nome entre os investigados pela Operação Old School, que apura crimes de corrupção na antiga Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop). O ex-cartorário diz que é vítima de uma covardia e lamenta o que ele e sua família têm vivido...