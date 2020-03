Política Marqueteiro do Aliança é a 6ª pessoa da comitiva de Bolsonaro nos EUA a confirmar coronavírus Sérgio Lima recomendou cuidado a seguidores nas redes sociais; publicitário participou de atividades na Flórida

O marqueteiro do Aliança pelo Brasil, o publicitário Sérgio Lima, é a sexta pessoa que esteve com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos a testar positivo para o coronavírus. Ele não viajou no avião presidencial, mas esteve junto com o grupo durante reuniões na Flórida. O publicitário confirmou o resultado pelo Twitter na madrugada deste doming...