Política Marinho cita ‘devassa’ em contas e pede investigação

Após as afirmações que fez envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), de quem é suplente, o empresário Paulo Marinho prestou ontem depoimento no Ministério Público Federal sobre suspeita de vazamento de informações da Operação Furna da Onça.Durante o depoimento, a defesa do empresário e pré-candidato à prefeitura do Rio pelo PSDB pediu ao MPF que investi...