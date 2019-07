Política Marinha proíbe uso de celular em suas instalações O motivo da restrição é "a preservação da segurança da informação, do pessoal, dos navios e instalações", informou em nota oficial

A Marinha brasileira decidiu proibir o uso de telefones celulares em suas instalações. Em nota, o comando da Força informou que "o motivo da restrição é a preservação da segurança da informação, do pessoal, dos navios e instalações". De acordo ainda com a Marinha, no dia a dia das unidades militares, o uso de dispositivos móveis estava se tornando cada vez mais frequente, "...