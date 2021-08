Política Marido de Joice Hasselmann não tinha lesões recentes nas mãos, dedos e punhos, aponta laudo No dia 22 de julho, Joice relatou ter despertado na manhã do dia 18 no chão do corredor entre o quarto e o banheiro do seu apartamento, com ferimentos pelo corpo, e diz não se lembrar do que aconteceu

O exame de corpo de delito realizado pelo IML (Instituto de Medicina Legal) do Distrito Federal em Daniel França, marido da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), não constatou lesões recentes nas mãos, dedos e punhos do neurocirurgião. As informações foram divulgadas no domingo (1º) pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmadas pela Folha de S.Paul...