Repetindo críticas a grupos de manifestantes pró-democracia e antifascistas, que fizeram protestos recentes contra o seu governo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que eles serão tratados “com a dureza da lei”. Em discurso na inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas ontem, o presidente afirmou que são “marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela”. Ele pediu novamente que seu eleitores e aliados não compareçam às ruas em dias de protestos antifascistas, para que as equipes de segurança “façam seu devido trabalho se por ventura esses marginais extrapolem limites da lei”. Bolsonaro citou que a equipe de inteligência não indica previsão de grandes protestos na Região Centro-Oeste, mas mesmo assim reforçou o pedido de ausência de aliados. “Tenho certeza, Caiado, se vier aqui, você vai tratar com a dureza da lei que eles merecem”, afirmou ao governador goiano. No discurso o presidente também falou de menos impostos para compra de armas, suspensão de multas ambientais e de radares de velocidade, facilitação em carteira de aviadores e proibição de trocas de tacógrafos e taxímetros no País. “Estamos buscando facilitar a vida das pessoas, ajudar, fazer com que o povo fique mais feliz. Apesar da pandemia, que atingiu o mundo todo, o governo vem trabalhando arduamente para buscar soluções, fazer com que a economia volte a girar o mais rápido possível”, afirmou.