Política Marcos Pontes tem alta do hospital após atendimento de urgência, diz ministério Ministro deve permanecer em repouso absoluto por 48h

O Ministério da Ciência e Tecnologia informou pelo Twitter que o chefe da pasta, Marcos Pontes, passou por um atendimento de urgência nesta quinta-feira, 12, mas que já foi liberado com a recomendação de repouso absoluto por 48 horas. O ministério publicou uma nota do Hospital das Forças Armadas que atendeu Pontes nesta manhã. Ele deu entrada às 7h45 com tontura...