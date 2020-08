Política Marcos Pontes está recuperado da Covid-19 Ministro disse que tomou nitazoxanida. Participou de estudo clínico

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, informou neste sábado (8), por meio do Twitter, que seu exame para Covid-19 deu negativo. Ele havia sido diagnosticado com a doença em 30 de julho. Segundo o ministro, durante o tratamento da doença ele participou como voluntário de estudo clínico do nitazoxanida, cujo nome comercial é Annita. A eficác...