Política Marconi diz que PSDB em Goiás não decidiu sobre apoio a pré-candidato nas prévias nacionais Após repercussão de carta aberta em que ex-dirigentes do PSDB estadual manifestam apoio a Eduardo Leite, atual presidente interino do partido em Goiás divulgou nota

Atual secretário-geral e presidente interino do PSDB em Goiás, o ex-governador Marconi Perillo publicou uma nota pública, nesta quarta-feira (7), em que afirma que o diretório estadual do partido "não tomou qualquer tipo de deliberação em relação a oficializar apoio a quaisquer candidaturas até agora". A declaração acontece na esteira da carta aberta, assinada por seis ex-dirigentes do partido em Goiás, entre eles o ex-governador José Eliton, em que manifestam apoio a pré-candidatura de Eduardo Leite nas prévias nacionais do PSDB...