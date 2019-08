Política Marconi diz que Caiado parte para agressão "rasteira, chula, medíocre e cruel" A declaração do ex-governador é em resposta à fala do atual governador Ronaldo Caiado (DEM) em entrevista à rádio Nova Liberdade FM, na manhã desta terça-feira (20), em Catalão

“A insanidade e fixação inexplicável em mim, do atual governador, extrapolou todos os limites da civilidade e bom senso”, afirmou o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em reação às declarações do governador Ronaldo Caiado (DEM) em entrevista à rádio Nova Liberdade FM, na manhã desta terça-feira (20), em Catalão. Na ocasião, Caiado respondeu à atitude do tucano, que pr...