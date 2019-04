Política Marco Feliciano pede impeachment de Mourão: ‘É um conspirador’ Um dos argumentos sustentados no pedido é uma “curtida” da conta do vice-presidente no Twitter em uma publicação da jornalista Raquel Sheherazade

O vice-líder do governo no Congresso, o deputado federal Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP), entrou com um pedido de impeachment contra o vice-presidente Hamilton Mourão. O pastor acusa o general da reserva de “conduta indecorosa, desonrosa e indigna” e de “conspirar” para conseguir o cargo de Jair Bolsonaro. Um dos argumentos susten...