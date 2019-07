Política Marco Aurélio vê 'ambiente conflituoso' que gera insegurança em cenário político "Não sugeri colocar mordaça em quem quer seja, muito menos no presidente da República", disse o ministro do STF

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira, 30, à reportagem, que vê um "ambiente conflituoso" que "gera insegurança" na atual conjuntura política do País. O tribunal retoma suas atividades na próxima quinta-feira, 1, quando vai decidir se confirma ou não a liminar do ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu trecho d...