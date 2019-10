Política Marco Aurélio recomenda que Bolsonaro 'tire o pé das redes sociais' Para ministro do STF, Twitter é "coisa para a garotada"; reação vem depois do presidente compartilhar vídeo em que compara o Supremo, a ONU e siglas da oposição a hienas

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), recomendou nesta terça-feira, 29, que o presidente Jair Bolsonaro "tire o pé das redes sociais" ao comentar o vídeo compartilhado pelo perfil do presidente no qual o STF é mostrado como uma das "hienas" que ataca o "leão Bolsonaro". Para o ministro, Twitter é "coisa para a garotada". Na última segu...