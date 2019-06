Política Marco Aurélio: Não temo hackers porque não tenho diálogos fora do processo Ministro afirmou que não "utiliza o celular para conversar com as partes envolvidas em processos" e também voltou a criticar a atitude de Sergio Moro

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira, 13, que não teme ser alvo de ataques de hackers, pois não utiliza o celular para conversar com as partes envolvidas em processos. "Eu falo muito pouco ao telefone, muito pouco mesmo. Pelo WhatsApp, troco mensagens", disse Marco Aurélio a jornalistas, ao chegar para a sessão d...