Política Marco Aurélio Mello diz que não adiaria julgamento após condenação em segunda instância Conselho da OAB pediu ao STF a troca da data de votação do processo; Marco Aurélio defende que análise ocorra no dia 10

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem, que, se fosse dirigido a ele, não aceitaria o pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) para que seja adiado o julgamento do processo sobre prisão após condenação em segunda instância, marcado para o dia 10 de abril. Como autor de uma das ações que discutem o tema...