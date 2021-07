Política Marco Aurélio deixa STF depois de 31 anos

Se dependesse do ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal (STF) não teria criminalizado a homofobia, o inquérito das fake news não existiria e lactantes e gestantes poderiam trabalhar em local insalubre. Além disso, as pessoas que estavam presas por condenação em segunda instância teriam sido liberadas no fim de 2018 e Renan Calheiros (MDB-AL) teria sido afas...