Política Marcha opõe apoiadores de Bolsonaro e da Lava Jato Enquanto bolsonaristas apoiam a defesa do presidente como pauta única dos protestos, grupos lavajatistas querem incluir a prisão após condenação em 2ª instância

Grupos que organizam a manifestação convocada para o dia 15 de março em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra o Congresso estão divididos sobre as bandeiras que serão levadas às ruas. De um lado, apoiadores da família do presidente pressionam para que o mote do protesto seja apenas “somos todos Bolsonaro”. Defensores da Lava Jato, no entanto, querem usar o ato p...