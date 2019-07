Política Manuela D'Ávila prestará depoimento sobre ação de hacker, diz defesa A candidata à vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa presidencial do ano passado deve voltar de viagem em até 15 dias

Após retornar ao Brasil, a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) deve prestar depoimento sobre a Operação Spoofing, informou sua defesa neste domingo, 28. A candidata à vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa presidencial do ano passado deve voltar de viagem em até 15 dias. Segundo o advogado Alberto Toron, ela saiu do País no dia 23 de junho pa...