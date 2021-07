Política Manobra governista adia sessão para avaliar voto impresso Com derrota iminente, presidente da comissão especial alegou que relator precisa de mais tempo para redigir seu parecer

Bandeira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o voto impresso ganhou sobrevida nesta sexta-feira (16) na comissão especial da Câmara dos Deputados responsável por analisar o mérito da proposta. Com apoio do presidente da comissão, o governista Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), o bolsonarista Filipe Barros (PSL-PR) recuou e pediu mais tempo para reformular seu parecer e, ...