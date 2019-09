Política Manipulação política pela internet atinge 70 países, diz estudo Em 2018, episódios deste tipo haviam sido mapeados em 48 nações, crescimento de mais de 45%

A pesquisa "Ordem Global de Desinformação-2019" identificou que as iniciativas de uso de redes sociais para manipulação de eleições chegaram a 70 países. Na edição de 2018, episódios deste tipo haviam sido mapeados em 48 nações em 2018, crescimento de mais de 45%. No levantamento de 2017, foram registrados casos em 28 locais, um aumento de 150%. As práticas d...