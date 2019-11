Política Manifestantes pedem impeachment de Gilmar Mendes De verde e amarelo, integrantes de movimentos conservadores gritaram contra STF, Lula e o PT, enquanto defendiam Bolsonaro, “Mito”, e Moro

Manifestantes foram às ruas ontem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Goiânia, entre outras cidades, para pedir o impeachment do ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. O ato foi marcado também por declarações em defesa do ministro da Justiça, Sergio Moro, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ofensas ao ex-presidente da República Lu...