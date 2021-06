Política Manifestantes encerram ato contra Bolsonaro na Praça do Trabalhador A Polícia Militar não contou a quantidade de pessoas que participaram, mas a organização estima 10 mil

A manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Goiânia se encerrou na Praça do Trabalhador. A organização estima que cerca de 10 mil pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não fez contagem de manifestantes. A manifestação começou com concentração na Praça Cívica e seguiu pela Avenida Araguaia com gritos de "Fora Bolsonaro" e cartazes contra...