Política Manifestante bate com mastro de bandeira na cabeça de jornalista em Brasília Episódio ocorreu pouco antes da participação de Bolsonaro no protesto; após acertar com a bandeira na cabeça da profissional, a mulher riu da situação e pediu desculpas, ainda aos risos

Uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro bateu com o mastro de uma bandeira do Brasil na cabeça de uma jornalista da Band News TV que esperava para entrar ao vivo pela emissora durante manifestação em apoio ao governo, na capital federal. O episódio ocorreu pouco antes da participação de Bolsonaro no protesto. Depois da agressão, a repórter Clarissa Oliveira relatou...