Política Manifestações por todo o País viram teste de apoio popular ao Governo Bolsonaro Belém, BH, Brasília, São Luís, Salvador e Rio de Janeiro já têm atos neste domingo; em Goiânia, a manifestação está marcada para acontecer às 15h, com concentração em frente à sede da Polícia Federal

Atos convocados pelas redes sociais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em centenas de cidades vão mensurar a popularidade do governo. Os atos já acontecem pela manhã deste domingo (26) em várias cidades e capitais como Belém, BH, Brasília, São Luís, Salvador e Rio de Janeiro. Em Goiânia, o ato está marcado para acontecer às 15h, com concentração em frente à...