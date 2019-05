Política Manifestações nas ruas testam apoio ao Planalto Para aliados do presidente, mobilizações viraram “armadilha” para sua gestão porque todos sabem como começam, mas nunca como terminam

O presidente Jair Bolsonaro passará por um teste de força nas manifestações de rua convocadas para hoje em defesa do governo. Embora tenha agido, nos últimos dias, para desvincular os atos de qualquer patrocínio do Palácio do Planalto, Bolsonaro foi alertado por aliados de que essas mobilizações viraram uma “armadilha” para sua gestão porque todos sabem como começam, m...