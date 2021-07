Política Manifestação contra Bolsonaro reúne milhares em Goiânia Polícia Militar, que acompanha o protesto, não fez contagem de participantes do ato

Uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontece em Goiânia na manhã deste sábado (3). A organização estima que 3 mil pessoas participam do protesto. A Polícia Militar, que acompanha os manifestantes, não fez contagem de participantes do ato. A concentração começou às 9h, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. De lá, os manifestantes seguem...