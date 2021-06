Política Manifestação contra Bolsonaro é antecipada para 3 de julho

Após as denúncias apresentadas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) na CPI da Covid, a campanha Fora, Bolsonaro, fórum que reúne as organizações que encabeçaram os atos pelo impeachment de Jair Bolsonaro em 29 de maio e 19 de junho, decidiu convocar para 3 de julho nova mobilização nacional contra o presidente.Antes do caso Covaxin, a data escolhida havia sido o 24 d...