Em mais um dia de ameaça e possibilidade de demissão, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, detalhou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (15) as três possibilidades que poderiam levá-lo a deixar o cargo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para o ministro a primeira caberá da decisão do presidente Jair Bolsonaro. “Se o presidente acreditar que é o momento, ele me exonerará”, relatou. Muito se ventilou durante esta quarta sobre a demissão de Mandetta, que para alguns é iminente. Também durante a coletiva de hoje, o ministro confirmou ter avisado a equipe sobre uma possível demissão. “É algo publico”.

A segunda possibilidade seria por motivo de doença. “Eventualmente eu posso ser acometido pela gripe e talvez não tenha condições de seguir no cargo”. A última, segundo ele, seria pelo caminho de uma autoanálise. “Se eu acreditar que o trabalho que estamos realizando não está sendo bem feito ou que o caminho seguido não é o correto, pedirei para sair. Quanto a isso estou muito tranquilo.”

Crise

O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje mais cedo para apoiadores que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada que trabalha para resolver "a questão da Saúde" e "tocar o barco".



"Pessoal, estou fazendo a minha parte, tá ok?", disse o presidente. Há alguns dias, Bolsonaro e Mandetta têm divergido sobre a melhor estratégia de combate à pandemia.



O estopim da nova crise foi a entrevista dada por Mandetta ao programa Fantástico, da Rede Globo, na noite de domingo, 12. O tom adotado pelo ministro foi considerado por militares do governo e até mesmo por secretários estaduais da Saúde como uma "provocação" ao presidente.



A saída do ministro o era dada como certa após o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Contudo, ele voltou atrás, fato comentado pelo próprio ministro na coletiva de hoje. "Entramos juntos e sairemos todos juntos".